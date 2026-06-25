バレーボール女子でクインシーズ刈谷に所属する佐藤彩乃（２６）のモデル挑戦姿が公開され、反響を呼んだ。日本代表で昨季ＳＶリーグＭＶＰに輝いた佐藤淑乃の姉としても知られる佐藤。雑誌「Ｓａｆａｒｉ」でデニムコーデのモデルを務めたことがチームのＳＮＳで報告された。普段のユニホーム姿とは雰囲気激変の姿に、コメント欄などでは「やっぱりカワイイ」、「ファッションモデル顔負けの着こなし」、「ユニホーム姿と私服