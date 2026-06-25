サッカー日本代表・長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が23日、Instagramを更新した 。愛情たっぷりのワールドカップ応援スタイルを披露し、反響を呼んでいる。【映像】平愛梨のW杯応援スタイルや長友選手との2ショット2017年に長友選手と結婚し、4人の男の子を育てている平 。6月20日には「最高の景色を見に来ました」と英語でコメントし、日本代表を応援するためメキシコ入りしたことを報告していた。W杯応援ス