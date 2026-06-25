ジュピターは、Nintendo Switch用ソフト『ピクロス儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』のDLC同梱パッケージ版を、12月にリリースすることを発表した。 【画像あり】ピクセル姿のらでんを使ったグッズが収録パッケージ版のセット内容 今回発売されるのは、5月17日に発表された追加コンテンツ（DLC）『箱根探訪編』を、ゲーム本編とあわせて収録したパッケージ版。