午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８３、値下がり銘柄数は３３０、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に電気機器、ガラス・土石、金属製品、情報・通信など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、保険など。 出所：MINKABU PRESS