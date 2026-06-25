◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)ドジャースは大谷翔平選手が今季13度目の先発登板となる「投手兼1番DH」で出場し、6回3失点と好投しました。中6日で先発に立った大谷選手。先頭打者をショートゴロで仕留めると、続くバイロン・バクストン選手にスライダーをとらえられ打球はレフト前へ。しかしライアン・ウォード選手がこれをスライディングキャッチ。仲間の好プレーに大谷投手は肩をあげリア