お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、25日までにスレッズのアカウントを新設した。【写真】岡村隆史、NHK食堂でのほっこりショット岡村は「NHKさんの食堂で豚の生姜焼き定食」と写真を添えて投稿。ファンからは「岡村さんだ！」「シャツ、ステキですね！」「おいしそう！」などといった感想が相次いで寄せられている。