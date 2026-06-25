中道改革連合は25日、ユーチューブ配信で、クラウドファンディングの寄付額が目標の1億円を突破し、寄付した人に対する小川代表の生電話「淳也フォン」を実施すると発表した。衆院選大敗による厳しい財政状況を踏まえ、5月15日に開始した中道のクラウドファンディングは、一口1000円から寄付が可能で、目標の1億円を突破した。配信で、伊佐進一広報委員長とクラファンを発案した泉健太衆院議員が謝意を示し、集まった寄付について