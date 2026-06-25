米国の独立記念日である7月4日にテキサス州サンアントニオで開催予定のお騒がせラッパーのカニエ・ウェスト（49）の公演をめぐり、市長が中止を求めていることが明らかになった。ウェストは、新アルバム「BULLY」を引っ提げて今夏予定しているカムバックとなる世界ツアーの一環として、同市のアラモドームで大規模な公演を行う予定で、チケットはほぼ完売状態で、6万人以上の来場者が見込まれているという。そんななかジーナ・オル