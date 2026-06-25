巨人は25日、育成選手の笹原操希と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『95』に決まった。笹原は球団公式ホームページを通じて「もう一度支配下に上がれてうれしい気持ちと、しっかり一軍で活躍しなくてはいけないという両方の気持ち。同学年で、一緒に二軍や三軍でプレーしてきた平山（功太）選手が一軍で活躍している姿を見て、悔しい思いもあった。同じ舞台に立てたので、ここから同世代、皆で頑張っていけたらな