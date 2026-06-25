サノーが来日初となる2試合連続、2打席連続となる本塁打■DeNA 6ー4 中日（24日・バンテリンドーム）中日のミゲル・サノー内野手が、本来のポテンシャルを発揮し始めている。24日にバンテリンドームで行われたDeNA戦で、来日初となる2試合連続、さらに2打席連続となる本塁打を放ち、驚異のパワーを見せつけた。ファンからは「ついに目覚めてしまったか」「量産モードに入っててガチでアツい」と歓喜の声が上がっている。これぞ