香川県庁 香川県は、脱炭素のための設備投資を検討している県内の事業者に専門家を無料で派遣し、CO2削減計画を支援することにしました。 専門家が現地調査を行ってCO2排出量を分析し、事業所にとって最適な削減策を提案、削減目標・削減計画を作ります。設備投資には、地元金融機関などが参加して設立したコンソーシアムが融資を行います。 10事業者程度の支援を想定し、9月30日まで応募を受け付けます。 脱炭