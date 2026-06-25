広島の床田寛樹投手が２６日・阪神戦（マツダ）に先発する。９日・西武戦（ベルーナＤ）以来、中１６日のマウンド。「間隔も十分空いた。やれることは全部やってきた」と力強かった。阪神戦は今季２度目。４月３日（マツダ）で６回２失点だった。昨季は８先発で２勝６敗、防御率２・８８。「去年散々やられている。強いのは変わりないので、変わらず１人ずつなんとか頑張れたらいい」と意気込んだ。この日はマツダスタジアムの