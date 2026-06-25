■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー1 セルビア（日本時間24日、フランス）石川祐希「スイッチは常にONが課題」ネーションズリーグの男子予選ラウンド第2週初戦で、男子日本代表（世界ランク5位）はセルビア（同9位）にセットカウントセットカウント3ー1（25ー17、25ー15、22ー25、25ー16）で勝利し、開幕5連勝とした。この試合で解説を務めた元日本代表で現役プレーヤーの柳田将洋さん（33）が勝因