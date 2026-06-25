7月8日から、ベビーカーなど子ども用製品に対する新たな規制が始まります。NITE＝製品評価技術基盤機構は事故を防ぐため注意を呼びかけました。NITEによりますと乳幼児用ベッドガードとベビーカーの事故は2015年から2026年6月までの約10年間で計15件報告されたということです。（NITEが受け付けた製品事故情報）乳幼児ベッドガードについては、ベッドガードとマットレスとの間に挟まり窒息するなどして死亡した事故が4件、ベビーカ