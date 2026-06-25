民事訴訟の判決文の写しを偽造したり、依頼者からの預かり金を着服したりしたなどとして、名古屋地検特捜部は25日、有印公文書偽造・同行使や業務上横領などの罪で、愛知県弁護士会所属の松下典弘弁護士（43）を在宅起訴した。