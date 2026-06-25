阪神の伊藤将司投手（３０）が２５日、ＳＧＬの２軍練習に合流した。左腕は２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）に登板予定だったが雨天中止となり、「やるつもりでいたので。次の登板に向けて準備したい」と話していた。今季は現在２登板で未勝利も、６月１１日のソフトバンク戦（ペイペイ）では５回３安打２失点と好投していた。