きょう（25日）午前11時前、香川県さぬき市津田町で緊急走行中の救急車が道路沿いにある高さ30センチほどのコンクリートの壁に接触する事故がありました。 【事故現場付近の地図】緊急走行中の救急車がコンクリート壁に接触患者の女性（78）にけがはなし【香川】 警察によりますと、救急車は大川広域消防本部の女性吏員（25）が運転していてたということです。当時、救急車には78歳の女性患者が乗っていましたが、