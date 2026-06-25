JALグループは、那覇空港での空席待ち・当日アップグレードの受付を、きょう6月25日の終日中止する。台風7号の影響で、夕方以降の便で欠航が生じている。6月25日から26日にかけて沖縄・鹿児島県を発着する便で航空券の特別対応を行っており、遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付けている。