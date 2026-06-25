タレントの上原さくらが24日に自身のアメブロを更新。衣料品店『ファッションセンターしまむら』で娘と買い物を楽しんだことを報告した。この日、上原は「しまむらで超サプライズセール」というタイトルでブログを更新し「娘と一緒に行ってサンリオグッズを中心に爆買いしてきました」と報告。「誰も私を止められない」とお茶目につづった。続けて「日焼けバージョンのキティちゃん、クロミちゃん、シナモロールグッズがいっぱいあ