人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日に自身のアメブロを更新。次男の先天性眼瞼下垂症の術後1年半の経過観察の結果を報告した。この日、桃は「じーの先天性眼瞼下垂症の治療で、3年前から定期的に通ってる長野！！！」と報告し、昨日は「2023年11月に訪れた小坂田公園に久しぶりに行ったんだけど」と前回と今回訪れた際の息子たちの写真を公開。「2年半しか経ってないのに、大き