演歌歌手の藤あや子が24日に自身のアメブロを更新。『阪神甲子園球場』で初めて野球観戦したことを報告した。この日、藤は「甲子園で初観戦」と切り出し「小学生のようにずーっと興奮中」とハイテンションでコメント。当日は「才木投手が先発」だったことを明かした。続けて「マイメロちゃんをお土産に購入」と報告し、サンリオの人気キャラクター・マイメロディとコラボしたグッズを紹介。さらに「なんとキャップはプレゼント タ