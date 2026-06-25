歌手でタレントの早見優が24日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代の誕生日をサプライズでお祝いしたことを報告した。この日、早見は「先週は、前田典子さん、ハイヒールモモコさんと一緒にお食事をしてきました」と切り出し、松本らとの集合ショットを公開。松本の誕生日が近かったといい「『ケーキを持って行ってもいいかな？』と聞いてみたら、せっかくだからみんなでお祝いしよう！ということになり、急きょサプライズ