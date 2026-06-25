タレントの小倉優子が24日に自身のアメブロを更新。タレントの北斗晶、元乃木坂46でタレントの秋元真夏、日本テレビの浦野モモアナウンサーとの食事会を報告した。この日、小倉は「北斗晶さん 秋元真夏ちゃん 浦野モモちゃんと幸せなお食事会に参加させていただきました」と報告し、4人での集合ショットを公開。「夜景が綺麗 何もかも美味しかったぁ」と、食事や景色を満喫した様子をつづった。続けて、秋元が撮影したという自身の