台風7号は、南西諸島を通り、週末には近畿や関東周辺を通る見込みです。日本付近に停滞している梅雨前線に加え、台風8号から変わる熱帯低気圧の影響で週末にかけて西日本から東日本では大雨になりそうです。西日本では26日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。その後も広い範囲で土砂災害への警戒が必要です。台風7号は、25日(木)午後1時現在、宮古島の南南東およそ130キロにあり、1時間に15キロの速さで北東に進んでいま