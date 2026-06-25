◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２５日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）男女通じて国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会は第１ラウンドが進行中。午前組がプレーを終え、川岸史果（加賀電子）、阿部未悠（ミネベアミツミ）が５アンダー６７をマークし、暫定トップに立っている。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が６９で３位。韓国ツアー８勝で、キュートとビュ