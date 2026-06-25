テレビ東京の中根舞美アナウンサーのユニホーム姿が話題になっている。２５日までに更新したインスタグラムに「大事な大事な、私のいにしえ代表グッズたちで同期と応援」と報告し、過去のサッカー日本代表のユニホームを着用姿を披露。「新しいユニは同期に着てもらいました人目を憚（はばか）らず１日中着ていた笑」とエピソードを記した。さらに「ユニフォームは高校時代マネージャーをしていたサッカー部員からの誕生日プ