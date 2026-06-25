◇ナ・リーグメッツ5−10カブス（2026年6月24日ニューヨーク）メッツは24日（日本時間25日）、本拠でのカブスとのダブルヘッダー第2戦で6失策と守備が乱れ、5連敗を喫した。初回1死二塁でこの日、左ふくらはぎの肉離れから復帰したばかりの遊撃手・リンドアが鈴木誠也の平凡なゴロを捕球ミス。慌てて拾い直し一塁に送球も失策で出塁を許した。4回にはケリーのゴロを裁いた二塁手・セミエンが一塁に悪送球。セミエンは7