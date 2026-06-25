台風7号について気象庁と国土交通省は先ほど合同で緊急の会見を開き、警戒を呼びかけました。台風7号は沖縄の南を進んでいてまもなく宮古島が暴風域に入る見通しです。あさってにかけて九州から関東の太平洋側を直撃するおそれがあります。また台風8号は熱帯低気圧に変わりますが台風7号に吸収され、あさって関東や東海に大雨をもたらすおそれがあります気象庁・大気海洋部予報課池田徹・主任予報官：西日本から東日本では梅雨前