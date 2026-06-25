俳優の沢村一樹（58）が25日、自身のインスタグラムを更新。“白髪交じり”の近影を投稿し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「ロマンスグレ〜ですな」白髪交じりの近影を公開した沢村一樹投稿では、「紫陽花とわたし」とつづり、鮮やかな紫色に咲き誇るアジサイのそばでにっこりほほ笑む写真をアップ。「皆様、良い梅雨をお過ごし下さい」と呼びかける沢村は、髪と眉毛に白髪を生やしており、これまでとは印象の異な