俳優の永野芽郁（26）がInstagramを更新し、海辺で無邪気にほほえむ姿を公開 。様々な反響が寄せられている 。【映像】永野芽郁 海辺での無邪気な姿（複数カット）これまでにも引き締まったウエストが際立つコーディネートや金髪へのイメチェンショットなど、様々な姿をInstagramで見せている永野 。海辺での無邪気な姿に反響2026年6月21日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売し、発売当日の投