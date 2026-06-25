日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）が25日、放送された。午前7時半ごろ、青森県で発生した最大震度6強の地震について、特別態勢で報じた。番組冒頭、進行の同局後呂有紗アナは「報道フロアから武田さんです」と切り出し、スタジオから画面がチェンジ。元NHKのフリーアナ武田真一（58）が報道フロア内の別室から地震情報を読み上げた。Xでは武田の登場に対し「元NHK武田アナ安定感がある一方、日テレにはこのくらいしっか