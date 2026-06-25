衆議院の憲法審査会は25日、参議院選挙で隣り合う県を1つの選挙区にまとめる「合区」をテーマに集中的な討議をおこないました。自民党の新藤義孝衆院議員は、都道府県を念頭に「広域的な自治体から少なくとも1人の議員を選ぶことを憲法に規定すべき」などと話し、憲法改正による「合区」解消の必要性を訴えました。国民民主党の飯泉嘉門議員も、法改正による「合区」の解消では必ず違憲訴訟が起きると指摘し、憲法改正での「合区」