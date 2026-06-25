フィリピンを拠点に「ルフィ」などと名乗る指示役らが日本での特殊詐欺や強盗に関与したとされる犯罪グループの幹部とみられる日本人の男が、現地当局に拘束されました。フィリピン当局は25日に記者会見を開き、ルフィグループの幹部とみられる日本人のイノウエ・ヒデハル容疑者（56）を首都マニラで23日に拘束したと明らかにしました。イノウエ容疑者はグループの金庫番のひとりとみられ、特殊詐欺などに関与したとして、東京の裁