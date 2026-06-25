お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「働いた食って寝る」と書き出したバービー。部屋着姿で自宅ソファーに腰掛け、カップラーメンをすする様子をアップした。「#あんたもよく働いたよ」「#いいねとコメントしたら腹巻きして寝ろよ」と添えた。ファンからは「5枚目の口かわいい」「飾らないところが素敵」「かざらないバービーさん大好き」