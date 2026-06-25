45周年を迎えている歌手原田悠里（71）が25日、東京・練馬文化センターで、「夏祭り唄まつり2026」（日本歌手協会主催）に出演し、故郷の熊本県天草市を舞台にした「天草の女〜天草小唄入り〜」を歌唱した。8月29日には天草市民センターで母校・天草高吹奏楽部との共演で「ふるさとチャリティーコンサート」を開催する。天草宝島親善大使を務める原田は、後輩たちとの共演を「若い人たちに負けないように頑張ります」と楽しみ