自宅のトイレや脱衣所に設置したスマートフォンで、知人の男女を盗撮したとして自衛官の男が逮捕されました。 【写真を見る】知人の男女を盗撮か 自宅トイレや脱衣所に置いたスマートフォンで…自衛官の27歳男を逮捕 ｢今は何も話したくありません｣ 男は陸上自衛隊久居駐屯地に所属 逮捕されたのは、三重県津市に住む陸上自衛隊久居駐屯地に所属する山田開士容疑（27）です。警察によりますと山田容疑者はことし4月、