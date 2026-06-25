首都高マジギレ！「“3倍”請求だッ!!」現代の高速道路において、料金所の通過を円滑にし、渋滞の緩和に大きく寄与している「ETC」システム。多くのドライバーにとって欠かせない存在となっていますが、その一方で、この仕組みを悪用して本来支払うべき通行料金を意図的に免れようとする「不正通行」が後を絶ちません。【画像】「ええぇぇ！？」 これが悪質な「ETCゲート強行突破」の瞬間です！（39枚）こうした悪質な行為に