米ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が24日、先日誕生した第2子について男児であると明かした。同日、共同通信が報じた。【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告赤ちゃんショットも！大谷は20日、自身のインスタグラムで、英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感