熊本市教育委員会は、あす26日、大雨に警戒するため、市立幼稚園や小中高校など全145校を休校すると発表しました。休校する学校は以下の通りです。 市立幼稚園全6園市立小学校全92校市立中学校全42校市立特別支援学校全2校市立高校全2校総合ビジネス専門学校 公営の児童育成クラブ80か所も休業します。