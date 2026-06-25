◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-ヤクルト(25日、甲子園球場)NPB(日本野球機構)は、25日開催予定だった阪神対ヤクルトを「雨天のため中止」と発表しました。阪神はこれで今季9度目の雨天中止。6月だけで6度目です。阪神は大竹耕太郎投手、ヤクルトは奥川恭伸投手が先発予定でした。現在、阪神と巨人が同率首位でヤクルトが0.5ゲーム差の3位。この日は巨人も試合がないため、上位3チームの差は変わりません。