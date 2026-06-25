倍賞千恵子（84）と由紀さおり（77）が25日、東京・練馬文化センターで行われた音楽祭「夏祭り唄まつり2026」（日本歌手協会主催）で初共演し、「あざみの歌」をデュエットした。由紀は「童謡歌手時代に合唱団が移籍しまして、キングレコードで私を最初に面倒をみてくれたのが倍賞さんの事務所でした。そして童謡の最初のころは（倍賞の夫の作曲家）小六（禮次郎）先生のアレンジで歌っていました」と振り返った。由紀は、これ