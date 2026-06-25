ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの片寄涼太が２５日、都内で行われたプリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」（２９日発売）新商品発表会に出席した。世界１４０か国で展開中のポテトチップスブランドが、７月１０日に６０周年を迎えるウルトラマンシリーズとタッグを組む。ゲスト出演した片寄は、新商品を食べたいシチュエーションを問われると、「早くあしたになれ、とソワソワしています」と、サッカー北中米Ｗ杯・１次リ