日経平均3000円高SKハイニックス・キオクシア米上場計画 東京時間14:06現在 日経平均 72225.50（+3050.53+4.41%） 日経平均は3000円高、後場に入っても上昇の勢いは衰えず。米半導体大手マイクロンの決算を受けハイテク関連に買いが集中。韓国SKハイニックスがナスダック上場を申請したことや、キオクシアが米上場計画を明かしたことも指数を押し上げている。