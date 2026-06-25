本日２１時半に米個人所得、個人支出、ＰＣＥ（個人消費支出）価格指数が発表される。先週の米ＦＯＭＣでのタカ派姿勢を受けて、米国の早期利上げ期待が広がる中で、物価統計に注目が集まる。なかでもＰＣＥ価格指数は米国のインフレターゲットの対象指標でありちゅうもくをあつめている。なお、同時刻に新規失業保険申請件数、耐久財受注、第１四半期ＧＤＰ確報値なども発表される。 ＊今日の予定 米国 06/25