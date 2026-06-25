東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（5月）10:30 結果4.03万人 予想3.25万人前回-4.07万人（-1.86万人から修正）（雇用者数) 結果4.4% 予想4.4%前回4.5%（失業率) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 パキスタン外務省「米イラン実務者協議は30日に再開」 ルビオ米国務長官 米イラン実務者協議は29日または30日に再開する見通し 原子力専門家も協議