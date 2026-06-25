25日午前5時ごろ、山形市山寺の山林でクマ１頭が目撃されました。現場は馬形児童公園から南東へ約1キロの地点です。また、11時50分ごろには中桜田地内の路上でクマ1頭が目撃されました。現場は市道三本木線の展望台から約300メートルの地点です。一方、上山市では正午ごろ、原口地内の住宅近くでクマ1頭が目撃されました。近くには宮川小学校があります。さらに尾花沢市では坂本地内で住宅の裏を走るクマ1頭が目撃されました