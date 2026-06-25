アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は24日、人工知能（AI）開発の米アンソロピックが、同社の生成AI「クロード」の技術を不正に利用したとして、中国の電子商取引（EC）大手アリババグループを非難したと報じた。ロイターによると、アンソロピックは、高性能のAIを使って別のAIを訓練する「蒸留」と呼ばれる手法が用いられたと主張している。アンソロピックを巡っては、12日に安全保障上