自動車窃盗グループの指示役とみられるパキスタン国籍の会社役員の男が、警視庁に逮捕されました。盗品等保管の疑いで逮捕されたのは、茨城県八千代町に住むパキスタン国籍の中古車輸出会社役員ハン・ハリド容疑者（36）です。ハン容疑者は今月1日から翌日までの間、5月下旬に茨城県龍ケ崎市内で盗まれた高級車「ヴェルファイア」のボンネットやドアなどの部品を盗まれたものと知りながら、自宅の敷地に保管した疑いがもたれていま