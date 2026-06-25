6月25日（現地時間24日）、「NBAドラフト2026」のDAY2がバークレイズ・センターで開催され、2巡目で計30選手がNBAチームから指名された。 1巡目指名も噂されていたデューク大学のシューターであるアイザイア・エバンスは、ブルックリン・ネッツからトレードで全体33位指名権を獲得していたミネソタ・ティンバーウルブズが指名した。 ヤニス・アデトクンポをトレ