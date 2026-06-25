「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、ソフトテックスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２４日の取引終了後に、２７年３月期の配当予想を期末一括７０円から中間４０円・期末３５円に修正した。中間配当を実施するとともに、今年４月９日に東証スタンダード市場及び名証メイン市場へ上場したことを記念して、中間配当で５円の記念配当を実施する。 この